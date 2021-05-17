Ünlü oyuncunun 8 yıllık ilişkisi bitti

Son olarak "Ramo" dizisinde seyirci karşısına çıkan İlker Aksum, şu günlerde UFO isimli sinema filminin çekimleri için Adana'da... İş hayatında her şey yolunda giden Aksum'un geçen ay Etiler'de beraber Magazin Hattı'na kamerasına takıldığı Şeyma Şener'le ise ayrıldığı ortaya çıktı.