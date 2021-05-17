Ünlü oyuncunun 8 yıllık ilişkisi bitti
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Ünlü oyuncunun 8 yıllık ilişkisi bitti

Ünlü oyuncunun 8 yıllık ilişkisi bitti
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Son olarak "Ramo" dizisinde seyirci karşısına çıkan İlker Aksum, şu günlerde UFO isimli sinema filminin çekimleri için Adana'da... İş hayatında her şey yolunda giden Aksum'un geçen ay Etiler'de beraber Magazin Hattı'na kamerasına takıldığı Şeyma Şener'le ise ayrıldığı ortaya çıktı.

2013 yılında İzmir'de "Mutlu Aile Defteri" filminin çekimleri sırasında tanışan çift, geçen sene mayıs ayında ilişkilerinin 7. yılını kutlamıştı. Evlenmeleri beklenen ancak bir türlü nikah masasına oturmayan çiftten Şeyma Şener'in Aksum'la birlikte yaşadığı evden ayrıldığı öğrenildi. 8 yıllık ilişkilerini noktalayan çiftin mutlu günlerine ait video ve fotoğraflarını silmemesi de dikkat çekti.

Ünlü oyuncunun 8 yıllık ilişkisi bitti
Ünlü oyuncunun 8 yıllık ilişkisi bitti

Kaynak: Snob Magazin

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