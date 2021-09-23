Ünlü oyuncuların hocası Hülya Nutku'ya 'günebakanlı' veda - Haberler
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Ünlü oyuncuların hocası Hülya Nutku'ya 'günebakanlı' veda

İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Haberler | Kültür Sanat

Ünlü oyuncuların hocası Hülya Nutku'ya 'günebakanlı' veda İzmir'de 68 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku için, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi.

İZMİR (İHA) - Ünlü oyuncuların hocası Hülya Nutku'ya 'günebakanlı' veda

İZMİR - İzmir'de 68 yaşında tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku için, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi. Nutku'nun tabutunun üzerine çok sevdiği günebakan çiçekleri bırakıldı.

Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi'nden emekli öğretim üyesi ve tiyatro araştırmacısı Prof. Dr. Hülya Nutku, pankreas kanseri nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde geçtiğimiz Salı günü hayatını kaybetti. Engin Altan Düzyatan, Şebnem Bozoklu ve Rıza Kocaoğlu gibi pek çok ünlü oyuncunun da öğretmeni olan Prof. Dr. Nutku'nun ölüm haberini alan yakınları yasa boğuldu. Prof. Dr. Hülya Nutku için bugün Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde tören düzenlendi. Törende Nutku'nun kızı Zeynep Nutku'nun yanı sıra İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer, İzmir Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni Yücel Erten ve Dokuz Eylül Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Sahne Sanatları Bölüm Başkanı Prof. Dr. Semih Çelenk'in yanı sıra yakınları, oyuncuları arkadaşları ile öğrencileri yer aldı. Prof. Dr. Hülya Nutku için düzenlenen törende, Nutku'nun sahnedeki tabutuna çok sevdiği günebakan çiçekleri konuldu. Hocalarının tabutunun başında kendisini anan öğrencilerinin her biri, tabuta günebakan çiçeği bıraktı.

"Babamla birbirlerine kavuştular"

Törende kürsüye çıkarak konuşma yapan Prof. Dr. Hülya Nutku'nun kızı Zeynep Nutku, anne ve babasının birbirlerine kavuştuğunu söyledi. Nutku, "Annem, babamı her zaman sevgi ve saygıyla taşırken, kariyer olarak gölgesinde kalmamayı tercih etti. Üzerinde çalıştığı 2 kitabı vardı. Biz elimizden gelirse onları da bastıracağız. 1.5 sene arayla ikisini de kaybetmek benim için çok zor. Ancak bu soyadını layıkıyla taşımak gibi bir sorumluluğum var. İçiniz rahat olsun annem çok direndi. Hastalığını bilmiyorduk. Bedenler bizi terk ediyor. Onların ideallerini, tiyatro aşkını, çalışkanlığını sürdürdüğümüz sürece bize emek veren hiçbir hocamız ölmez. Bedenleri terk ediyoruz ama idealler yaşıyor. Babamla birbirlerine kavuştular" dedi.

"Hiç beklenmedik bir ayrılık oldu"

Törende İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer de söz alarak, Prof. Dr. Hülya Nutku'nun ölümünden duyduğu üzüntüyü dile getirdi. Başkan Soyer, "Hiç beklenmedik bir ayrılık oldu. Sevgili Özdemir hocayla birlikte İzmir'in sanat yaşamına çok şeyler kattılar. Çok sayıda öğrenci yetiştirdiler. İzmir sınırlarını aşan çalışmalarıyla derin izler bıraktı. İzmir Şehir Tiyatroları'nın kurulmasında azimle, yılmadan, yorulmadan çalışarak 70 yıldır beklenen hayali mümkün kılanlardan biri oldu. Özveriyle çalıştı. Tiyatrolarımızın perdelerinin hiçbir zaman kapanmayacağının sözünü veriyorum. Her perde açıldığında anılarını yaşatmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Ünlü oyuncuların hocası Hülya Nutku'ya 'günebakanlı' veda

Ünlü oyuncuların hocası Hülya Nutku'ya 'günebakanlı' veda

Ünlü oyuncuların hocası Hülya Nutku'ya 'günebakanlı' veda

Ünlü oyuncuların hocası Hülya Nutku'ya 'günebakanlı' veda
İhlas Haber Ajansı / Ali İhsan Çiftçi - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ünlü oyuncuların hocası Hülya Nutku'ya 'günebakanlı' veda - Haberler
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