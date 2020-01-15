: Ünlü oyuncular Müzede Selfie Günü etkinliğine katıldı

15.01.2020 16:20 | Son Güncelleme: 15.01.2020 16:23

Ünlü oyuncular, dünya genelinde müzelere ilgiyi artırmak amacıyla sosyal medya üzerinden başlatılan "Müzede Selfie Günü" etkinliğine katıldı.

Cihan Talay, Ezgi Özyürekoğlu ve Gürhan Altundaşar, proje kapsamında İstanbul Arkeoloji Müzelerini ziyaret etti.

Müzeyi bir süre dolaşan ve müze yetkililerinden bilgi alan oyuncular, müzede öz çekim yaparak sosyal medya hesaplarından paylaştı.

Cihan Talay, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilk defa geldikleri İstanbul Arkeoloji Müzelerininin etkileyici olduğunu söyledi.

Herkesi İstanbul Arkeoloji Müzelerini görmeye davet eden Talay, "İnsanların yaz tatillerinde özellikle Akdeniz ve Ege Bölgesi'nde Likya ve Karia Yolu'nda görebileceği yerler burada müze halinde sergileniyor. Ben İstanbullu olarak 'Daha önce niye gelmedim?' dedim. Yeni açılmış galiba ama eskiden de açık olsaydı ben yine de 'Niye gelmedim acaba?' derdim. O yüzden benim bir savunmam olmasın." ifadelerini kullandı.

Gürhan Altundaşar da müzede çok etkileyici bir atmosfer olduğunu belirterek, "Ben özellikle İskender Lahdi'nden çok etkinlendim. Herkesin görmesi gerekiyor, gören herkes de etkilenecektir emin olun." dedi.

Ezgi Özyürekoğlu ise kendileri için Müzede Selfie Günü'nün müze ziyareti için güzel bir vesile olduğuna işaret ederek, "Ben de en çok lahitlerden ve üzerindeki işçiliklerden etkilendim. Bir arkadaşımız yapımlarının 5 yılda tamamlandığı bilgisini verdi. Bence 5 yıl bile çok kısa bir süre bunların yapılması için. Çok güzel işler var." diye konuştu.

"Müzede Selfie Günü" için Kültür ve Turizm Bakanlığından ödüllü yarışma

Kültür ve Turizm Bakanlığı da "Müzede Selfie Günü" etkinliği kapsamında Türkiye'deki müzelerin uluslararası alanda tanıtımı ve yediden yetmişe tüm vatandaşların müze bilincini geliştirmek için sosyal medya üzerinden ödüllü bir yarışma düzenledi.

Türkçe, İngilizce, Rusça ve Arapça dillerinde duyurusu yapılan yarışma kapsamında bu gece yarısına kadar katılım sağlanabilecek.

Ülkedeki müzelerden, belirlenen etiketlerle Instagram, Twitter ve Facebook üzerinden paylaşılan öz çekimlerden Bakanlıkça seçilen öz çekim sahiplerine ödül verilecek.

Yarışma neticesinde birinci olan Türk katılımcıya MüzeKart, uluslararası katılımcıya ise Türkiye'de bulunacağı tarihte Devlet Opera ve Balesinin etkinliklerinden davetiye armağan edilecek.

Kültür ve Turizm Bakanlığının bu etkinliğine katılmak isteyen sosyal medya kullanıcılarının, Türkiye'deki müzelerden #museumselfiedayturkey ve #müzedeselfiegünü etiketleri ile öz çekimlerini paylaşması gerekiyor.

Kaynak: AA

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