Ünlü oyuncudan 'Evlilik falan yok' açıklaması Ünlü oyuncudan 'Evlilik falan yok' açıklamasıİZMİR'in Çeşme ilçesinde tatil yapan ünlü oyuncu Ezgi Mola, birlikte olduğu Mustafa Aksakallı'yla ilgili evlilik sorusuna "Evlilik falan yok o nereden çıktı.

Ünlü oyuncudan 'Evlilik falan yok' açıklaması

İZMİR'in Çeşme ilçesinde tatil yapan ünlü oyuncu Ezgi Mola, birlikte olduğu Mustafa Aksakallı'yla ilgili evlilik sorusuna "Evlilik falan yok o nereden çıktı. Sizler uyduruyorsunuz" yanıtını verdi. Ünlü oyuncu Ezgi Mola, bar işletmeci sevgilisi Mustafa Aksakallı ile Çeşme'de tatil yapıyor. Ezgi Mola, dün akşam sevgilisi Aksakallı ile bir restoran bara gelerek yemek yedi. Mekana önden Aksakallı, peşinden ise Ezgi Mola girdi. Bu sırada basın mensuplarının evlilikle ilgili sorusuna "Evlilik falan yok o nereden çıktı. Sizler uyduruyorsunuz" dedi. Sevgilisinin mekanında işletmeyle ilgili bir işe karışmadığını da söyleyen Mola, "Ben sadece mekanda müşteri gibi takılıyorum" diye konuştu. Öte yandan Mola, mekana gelirken gördüğü bir çocuğu da sevdi.

Kaynak: DHA