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Ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

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Ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

Usta oyuncu Cihan Ünal (75), önceki akşam Akmerkez'de görüntülendi. 3 yıl sonra İstanbul'a geldiğini ifade eden Ünal, "Yeni bir projem var. Çalışmalar başladı, inşallah yakın zamanda görüşeceğiz" dedi. İşte detaylar...

Milliyet'ten Umut Ünver'in haberine göre; Pandemi döneminde çok sayıda teklif aldığını söyleyen usta oyuncu, "Üçüncü doz aşımızı da olduk, artık çalışmanın zamanı geldi" diye konuştu.

Pandemi sürecini Kıbrıs'taki evinde geçirdiğini söyleyen Ünal, "Ev ihtiyaçlarımı gidermek için alışverişe çıktım" dedi.

Ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

Ünlü oyuncu yıllar sonra ortaya çıktı! İşte son hali...

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