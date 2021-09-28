Ender'in ise "Yaşıyor mu, ölmemiş mi? Bunca zaman neredeymiş peki, neden ortaya çıkmamış? Emin misin o olduğuna?" ifadeleri dikkat çekti. Ender hemen ardından gördüğü fotoğraflar karşısında ise "İnanmıyorum bu o ve yaşıyor" sözleriyle yaşadığı şoku ifade etti.

Ender'in bu sözleri ise akıllara Talat Bulut'un canlandırdığı Halit Argun karakterini getirdi.

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