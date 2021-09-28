Ünlü oyuncu Yasak Elma'ya gerimi dönüyor?
FOX'un sevilen dizisi Yasak Elma 27 Eylül Pazartesi akşamı 113. bölümüyle ekrana geldi. Yasak Elma'nın son bölümünde Ender'in şüphelerini gidermesi için araştırmasını istediği kişi hakkında yardımcısından duydukları sonrası herkesi şaşırttı. Ender'in yardımcısı o kişinin yaşadığını kesin olarak söyledi.
Ender'in ise "Yaşıyor mu, ölmemiş mi? Bunca zaman neredeymiş peki, neden ortaya çıkmamış? Emin misin o olduğuna?" ifadeleri dikkat çekti. Ender hemen ardından gördüğü fotoğraflar karşısında ise "İnanmıyorum bu o ve yaşıyor" sözleriyle yaşadığı şoku ifade etti.
Ender'in bu sözleri ise akıllara Talat Bulut'un canlandırdığı Halit Argun karakterini getirdi.
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