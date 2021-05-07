Ünlü oyuncu Tolga Mendi Balkanlar'da

Başarılı oyuncu Tolga Mendi, Balkanların en önemli TV programlarından birine konuk oldu. Ünlü oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu

Linda İmami'nin sorularını yanıtlayan Mendi, "Kendi hayatımda da sürekli dönüşümleri olan bir adamım" dedi.

'Acı Aşk', 'Yeni Gelin' ve 'Sol Yanım' gibi dizilerden tanıdığımız Tolga Mendi geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "En büyük motivasyonum sevgi. İşinize olan sevginiz her şeyden önemli" demişti.

Mendi, son olarak 'Sol Yanım' dizisinde rol almıştı.

Kaynak: Snob Magazin