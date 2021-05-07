Ünlü oyuncu Tolga Mendi Balkanlar'da
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
Advertisement

Ünlü oyuncu Tolga Mendi Balkanlar'da

Ünlü oyuncu Tolga Mendi Balkanlar'da
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Başarılı oyuncu Tolga Mendi, Balkanların en önemli TV programlarından birine konuk oldu. Ünlü oyuncu, samimi açıklamalarda bulundu

Linda İmami'nin sorularını yanıtlayan Mendi, "Kendi hayatımda da sürekli dönüşümleri olan bir adamım" dedi.

'Acı Aşk', 'Yeni Gelin' ve 'Sol Yanım' gibi dizilerden tanıdığımız Tolga Mendi geçtiğimiz günlerde verdiği bir röportajda, "En büyük motivasyonum sevgi. İşinize olan sevginiz her şeyden önemli" demişti.

Mendi, son olarak 'Sol Yanım' dizisinde rol almıştı.

Kaynak: Snob Magazin

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ruhsar Pekcan Meral Akşener Devlet Bahçeli Fahrettin Altun Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Eda Ece Cansu Dere Şeyma Subaşı Serdar Ortaç
Spor Diego Mesut Özil Bülent Uygun Emre Belözoğlu Mustafa Denizli
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Tff Abd
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ünlü oyuncu Tolga Mendi Balkanlar'da - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 7.5.2021 16:11:54. #1.14#

title