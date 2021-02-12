Ünlü oyuncu sosyal medya paylaşımı yüzünden diziden kovuldu

TEPKİ ÇEKEN BENZETME

Carano, işinden olmasına yol açan sosyal medya paylaşımında "ABD'de Cumhuriyetçi olmayı Nazi Almanyası döneminde bir Yahudi olmaya benzetmişti."

KADRODAN ÇIKARILDI

Bu paylaşımın da Gina Carano'nun dizinin yapımcısı olan Lucasfilm tarafından dizinin kadrosundan çıkarılmasına neden olduğu ileri sürüldü.

DİZİ YAPILACAKTI

Bu olay yaşanmadan önce Carano'nun The Mandalorian adlı dizide canlandırdığı Cara Dune karakteri üzerine oluşturulacak bir dizi projesinde başrol oynaması planlanıyordu. Ancak şirket, yaşanan bu gelişmelerin ardından bu planı iptal ettiğini duyurdu.

Kaynak: Hürriyet