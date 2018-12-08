Ünlü Oyuncu Şevval Sam, Yüksek Ateş Nedeniyle Hastaneye Kaldırıldı

Yasak Elma dizisinin başrol oyuncusu Şevval Sam'ın iki gün önce hastaneye kaldırıldığı ortaya çıktı. Güzel oyuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla sevenlerini korkuttu. Hastaneden gönderi paylaşan Şevval Sam, Influeanza (Grip) ile savaştığını duyurdu.

"EN GEÇ PERŞEMBE TABURCU OLACAK"

Konuyla ilgiliaçıklama yapan Şevval Sam'ın menajeri Harun Belenkoğlu"Perşembe gecesi hastanelik oldu. Halsiz ve ateşi vardı. Influeanza A seviyesinde olduğu söylendi. 'En geç pazartesi taburcu olacak' dedi doktoru. Ekip sağ olsun çekimleri düzenledi. İyileşmesini bekliyoruz" dedi.

INFLUANZE NEDİR?

İnfluenza; influenza virüslerinin neden olduğu, toplumda yaygın olarak görülen ve bazı kişilerde hastaneye yatışı gerektirebilecek ölçüde ciddi seyredebilen bir hastalıktır.

Temel olarak enfekte bireylerden öksürme, hapşırma ve konuşma esnasında damlacık yoluyla bulaşmaktadır. Bu damlacıkların enfekte bireylerin 180 cm (6 feet) uzağına kadar yayılabildiği gösterilmiştir. Bunun dışında enfekte bireylerin çıkartıları ile temas eden yüzeylerden kişilere temas yoluyla da bulaşabilmektedir.