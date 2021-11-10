Ünlü oyuncu setlere geri dönüyor

Ünlü oyuncu Erkan Şahin, Nişantaşı'nda objektiflere takıldı. Bir süre setlere ara verdiğini belirten Şahin, sevenlerine müjdeli haberi verdi. İşte haberin detayları...

Oyuncu Erkan Şahin, setlere dönüyor. Önceki gün Nişantaşı'nda objektiflere yansıyan Şahin, geçtiğimiz yıllarda bir çok dizi ve sinema filminde boy gösteren oyuncu, iki dizi ile görüştüğünü söyledi. Şen, yeni bir sinema filminde başrol oynadığından bahsetti.

Erkan Şahin, "Bir süredir setleri ara vermiştim. Aile şirketinin başına geçmek zorunda kaldım. Şimdilerde kendimi şu an sadece oyunculuğa vermek istiyorum. Bu sektörde iyi bir yol almak istiyorum. Örnek aldığım bir çok kişi var. Boş zamanlarımdaysa Türkiye'nin en iyi hocalarından ders aldım. Oyunculuk benim hayalim, bu süreci iyi atlarak kendimi zirveye taşımak istiyorum. Hakkımızda hayırlısı" dedi.

Kaynak: Snob Magazin