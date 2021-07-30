Ünlü oyuncu sahilde çöp topladı... Alkışlar Seda Bakan'a!
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Ünlü oyuncu sahilde çöp topladı... Alkışlar Seda Bakan'a!

Ünlü oyuncu sahilde çöp topladı... Alkışlar Seda Bakan'a!
Hürriyet - Haberler | Magazin

ÖNCE TEMİZLİKSeda Bakan, Ayvalık'taki film çekimlerine verilen arayı fırsat bilip tatile çıktı.

ÖNCE TEMİZLİK

Seda Bakan, Ayvalık'taki film çekimlerine verilen arayı fırsat bilip tatile çıktı. Oyuncu önceki gün eşi Ali Erel'le Bodrum-Bitez'deki bir plajdaydı. Bakan, sahilde çevreci kimliğini de gözler önüne serdi.

TOPLAYIP ÇÖPE ATTI

Seda Bakan,denizde gördüğü poşet, mendil, maske gibi atıkları elleriyle tek tek toplayıp çöpe attı. Takdir toplayan oyuncu, temizliğin ardından eşiyle beraber denize girdi.

Seda Bakan, eşi Ali Erel'le suda şakalaşırken objektife yansıdı.

Kaynak: Hürriyet

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