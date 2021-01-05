Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy dehşeti yaşamıştı... İddianame düzenlendi!
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Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy dehşeti yaşamıştı... İddianame düzenlendi!

05.01.2021 15:05 | Son Güncelleme: 05.01.2021 15:09
Ünlü oyuncu Rüzgar Aksoy dehşeti yaşamıştı... İddianame düzenlendi!

Dizi oyuncusu Rüzgar Aksoy, Beşiktaş'ta evine yakın bir parkta Bucky adlı köpeğini gezdirip evine dönerken sokağın girişinde komşusunun "Dogo Argentino" cinsi köpeğinin saldırısına uğramıştı.

Dizi oyuncusu Rüzgar Aksoy, Beşiktaş'ta evine yakın bir parkta Bucky adlı köpeğini gezdirip evine dönerken sokağın girişinde komşusunun "Dogo Argentino" cinsi köpeğinin saldırısına uğramıştı. Komşusuna köpeğini bağlaması uyarısında bulunmasına rağmen bağlanmayan Dogo Argentino cins köpek, Rüzgar Aksoy'un köpeğine saldırmaya başlamıştı. Ünlü oyuncu köpeğini korumak için saldıran köpeği engellemeye çalışmıştı. Köpek ısırıkları sonucu eli kırılan oyuncu, köpeğin sahibi Adil K. S. hakkında İstanbul Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunmuştu.

UZLAŞMA SAĞLANAMAYINCA İDDİANAME DÜZENLENDİ

Savcılıkça başlatılan soruşturma, suçun uzlaşma kapsamında olması nedeniyle Uzlaştırma Bürosu'na gönderildi. Tarafların uzlaşamaması üzerine saldıran köpeğin sahibi Adil K. S. hakkında "Taksirle Yaralama" suçundan 4 aydan 1 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle iddianame düzenlendi. İddianame kabul edilirse şüpheli Adil K. S. İstanbul Asliye Ceza Mahkemesi'nde yargılanacak.

Kaynak: Hürriyet

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