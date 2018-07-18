Ünlü Oyuncu Özge Gürel'in Yeni Tarzı Takipçilerini Büyüledi
Ünlü oyuncu Özge Gürel, sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini büyüledi. Gürel'in tarzı çok beğenildi.
Oynadığı dizilerdeki oyunculuk performansıyla göz dolduran Özge Gürel sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafla takipçilerini büyüledi.
GİYİM TARZI ÇOK BEĞENİLDİ
Ünlü oyuncu Özge Gürel'in giyim tarzı takipçileri tarafından çok beğenildi. Gürel'in fotoğrafına takipçileri yorum bombardımanına tuttu. Gürel'in, çok fazla zayıflaması da takipçilerinin gözünden kaçmadı. Takipçileri yorumlarında "Niye bu kadar zayıfladın" yorumunu yaptı.
EKRANLARDAN UZAK KALDI
Bir süredir ekranlardan uzak kalan Özge Gürel'in yeni projesi takipçileri tarafından merak konusu oldu. Takipçileri Gürel'in fotoğrafının altına "Yeni projelerde seni görmek istiyoruz" tarzında yorumlarda bulundu.
YORUMLAR (4)
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beğenmem bunuCevap Yaz Yayından Kaldır
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:) şakamıCevap Yaz 4 Yayından Kaldır
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Ne varmış bu Haci ablanın dibinde anlamadım çarşı bunlarla dolu zaten ..Cevap Yaz 3 Yayından Kaldır
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Sokakta hergün gördüğüm tip nedir büyüleyenCevap Yaz 7 Yayından Kaldır