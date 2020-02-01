ÜNLÜ OYUNCU ÖMER DÖNMEZ HAYATINI KAYBETTİ
Haberler » Güncel » ÜNLÜ OYUNCU ÖMER DÖNMEZ HAYATINI KAYBETTİ - Haber

ÜNLÜ OYUNCU ÖMER DÖNMEZ HAYATINI KAYBETTİ

Ali Kerem BENGi / İSTANBUL DHAYeşilçam'ın ünlü isimlerinden biri olan ve "Ömercik" filmiyle bilinen Ömer Dönmez evinde hayatını kaybetti.

01.02.2020 22:18 | Son Güncelleme: 01.02.2020 22:18
ÜNLÜ OYUNCU ÖMER DÖNMEZ HAYATINI KAYBETTİ

Ali Kerem BENGi/ İSTANBUL DHA

Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden biri olan ve "Ömercik" filmiyle bilinen evinde hayatını kaybetti.

Üsküdar'daki evinde hayatını kaybeden 61 yaşındaki oyuncu Ömer Dönmez'in vefat haberini yeğen Tolga Acar, sosyal medya heasbından duyurdu. Yeğeni Tolga Acar sosyal medyadan yaptığı açıklamada, "Dayım Ömer Dönmez'i (Ömercik) kaybettik. Cenaze öğlen namazına müteakip Üsküdar Selimiye Camii'nden kalkacaktır. Allah rahmet eylesin" ifadelerini kullandı.

Görüntü Dökümü: ------------

-Ömer Dönmez'in evinden detaylar


Kaynak: DHA
Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler