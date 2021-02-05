Ünlü oyuncu Müge Boz'dan Akıncı itirafı!
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Ünlü oyuncu Müge Boz'dan Akıncı itirafı!

05.02.2021 23:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 23:49
Ünlü oyuncu Müge Boz'dan Akıncı itirafı!

ATV'nin sevilen dizisi Akıncı'nın Beste'si Müge Boz, önceki akşam eşi Caner Erdeniz ve kızı Vina ile Etiler'de yürüyüş yaparken görüntülendi. Vina'nın sevimli halleri dikkat çekti. Boz, Akıncı dizisi hakkında dikkat çeken itirafta bulundu

Kızı Vina'nın yavaş yavaş yürümeye başlamasıyla ayrı bir heyecan yaşayan oyuncu, dizi ile ilgili olarak "Acemiliğimi attım. Çok aksiyon sahnesi var. Yoğun çalışıyoruz" diyerek itirafta bulundu.

Kaynak: Snob Magazin

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