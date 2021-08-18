Ünlü oyuncu Merve Boluğur, ipi omzundan düşen elbisesiyle hayran bıraktı

Ünlü oyuncu Merve Boluğur, paylaşımlarıyla dikkatleri üzerinde toplamaya devam ediyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğrafta, elbisesinin ipi omzuna düşen Boluğur'un bu pozu hayran bıraktı.

Sihirli Annem dizisindeki performansıyla bir neslin hafızasındaki yerini koruyan ünlü oyuncu Merve Boluğur, zaman zaman yaptığı çıkışlar ve paylaştığı fotoğraflarla gündem oluyor. Milli voleybolcu Ebrar Kurt'un cinsel tercihi nedeniyle eleştirilmesine sert çıkarak "İnsanların yatak odasına girmediğiniz kalmıştı" diyen Boluğur, bu sefer sosyal medyadaki pozları nedeniyle konuşuluyor.

ÖVGÜ DOLU YORUMLAR ALDI

Son olarak YouTube kanalı kuran ve single çıkaracak oyuncu, siyah elbisesiyle pozlar verdi. Boluğur'un elbisesinin askısının omzuna düşmesi de fotoğrafı daha dikkat çekici hale getirdi. Ünlü oyuncun fotoğrafı kısa sürede övgü dolu yorumlarla doldu.

İşte Merve Boluğur'un o pozları: