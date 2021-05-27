Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda ediyor!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda ediyor!

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda ediyor!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda şok bir ayrılık yaşanacak. Dizinin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah diziye veda edecek. İşte detaylar...

Masumlar Apartmanı'nda flaş bir ayrılık yaşanacak. Bir süredir dizinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı bilgisi kulaktan kulağa yayılıyordu.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü oyuncunun ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğu ve ayrılmak istediğini belirttiği öğrenildi.

Yeni bir gelişme olmazsa Farah Zeynep Abdullah sezon finali öncesi projeye veda edecek.

Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda ediyor!
Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda ediyor!
Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda ediyor!

Kaynak: Snob Magazin

Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'na veda ediyor
Oyuncu Farah Zeynep Abdullah, Masumlar Apartmanı'na veda ediyor
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Sedat Peker Devlet Bahçeli Binali Yıldırım İbrahim Aydemir Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Müge Anlı Sibel Can Demet Evgar Mehmet Ali Erbil
Spor Arda Turan Ersun Yanal Fatih Terim Ali Palabıyık Nihat Özdemir
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda ediyor! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.5.2021 13:02:23. #1.15#

title