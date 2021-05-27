Ünlü oyuncu Masumlar Apartmanı'na veda ediyor!

TRT 1'in sevilen dizisi Masumlar Apartmanı'nda şok bir ayrılık yaşanacak. Dizinin başrol oyuncusu Farah Zeynep Abdullah diziye veda edecek. İşte detaylar...

Masumlar Apartmanı'nda flaş bir ayrılık yaşanacak. Bir süredir dizinin İnci'si Farah Zeynep Abdullah'ın diziden ayrılacağı bilgisi kulaktan kulağa yayılıyordu.

tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Ünlü oyuncunun ağır dramatik sahnelerin çekildiği dizide çok yorulduğu ve ayrılmak istediğini belirttiği öğrenildi.

Yeni bir gelişme olmazsa Farah Zeynep Abdullah sezon finali öncesi projeye veda edecek.

Kaynak: Snob Magazin