Ünlü oyuncu Mark York hayatını kaybetti
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Ünlü oyuncu Mark York hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Mark York hayatını kaybetti
Hürriyet - Haberler | Magazin

1988'den bu yana belden aşağısı felçli olan ünlü oyuncu Mark York 55 yaşında hayatını kaybetti.

1988'den bu yana belden aşağısı felçli olan ünlü oyuncu Mark York 55 yaşında hayatını kaybetti.

Office dizisiyle gönüllerde taht kuran York, felçli olmayı hiçbir zaman dert etmemiş, 'dışa dönük, canlandırıcı, olumlu tutum ve kişiliğe sahip' biri olarak dikkat çekmişti.

The Office dizisinde Billy Merchant karakterine hayat veren York'un ölüm haberini Variety duyurdu.

Mark York'un Miami Valley Hastanesi'nde hayata gözlerini yumduğu açıklandı. Montgomery İlçe Adli Mahkeme Ofisi de ölüm haberini doğruladı, ancak ölüm nedenini açıklamadı.

Kaynak: Hürriyet

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