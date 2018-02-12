Ünlü Oyuncu Kadir İnanır Hastaneye Kaldırıldı
- Hastaneden detaylar Ünlü oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı Sinema sanatçısı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı.
- Hastaneden detaylar
Ünlü oyuncu Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı
Sinema sanatçısı Kadir İnanır hastaneye kaldırıldı.
Alınan bilgiye göre, gece saatlerinde aniden rahatsızlanan Kadir İnanır, Beşiktaş ilçesinde Fulya'da özel bir hastaneye kaldırıldı.
Ameliyata alınan ünlü oyuncunun hayati tehlikesinin olmadığı ve tedbir amaçlı yoğun bakımda tutulduğu öğrenildi.