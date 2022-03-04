Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti - Haberler

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Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

İhlas Haber Ajansı - Yerel
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Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar hayatını kaybetti

Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar geçirdiği kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti.

Ünlü oyuncu Hüseyin Elmalıpınar Şişli Feriköy Mahallesinde yürürken kalp krizi geçirdi. Hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan 51 yaşındaki oyuncunun saat 12.00'de hayatını kaybettiği öğrenildi. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - Yerel

Hüseyin Elmalıpınar, Kalp Krizi, Feriköy, Yerel, Haberler

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