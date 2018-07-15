Ünlü Oyuncu Hazal Kaya, Sinem Gedik ve İntizar'a Destek Verdi

Ses sanatçısı Mustafa Ceceli'nin boşandığı eşi Sinem Gedik ile şarkıcı İntizar'ın sevişme görüntüleri ortaya çıktı. Konunun kısa sürede yayılmasının ardından ikiliye tepki ve destek mesajları yağdı. İkiliye destek verenlerden biri de oyuncu Hazal Kaya oldu.

"ÇOK SEVİLİYORSUNUZ, LÜTFEN KORKMAYIN"

"İntizar'ın açıklamasını okuduğumdan beri içim daralıyor...konuyla ilgili yazılanları okudukça çığlık atasım geliyor! Emin olun yalnız değilsiniz,çok seviliyorsunuz ve lütfen korkmayın..." diyerek Sinem Gedik ve İntizar'a destek verdi.

"BEN YIRTIK, EDEPSİZ VE ÇIĞIRTKAN BİR KADIN DEĞİLİM"

Çıkan haberlerin ardından açıklama yapan İntizar şunları söyledi: "İnsanların bedenleri, ruhları, mahremiyetlerine dil uzatılması ahlaksızlık, namuzsuzluk, edepsizlik ve bel altı vurmaktır. Boşanalı 1.5 yıl oldu. Ve eşinden kendi isteyerek boşandı. Bir başkasıyla evlendi. Boşanması ve yeni evliliği sürecinde prestiji, güvenilirliği kamuoyu önünde kayboldu. İstediği çevrelere giremedi.

Şimdi bu konular üzerinden kendini aklamaya çalışıyor. O konular son derece bağımsız konulardır. Beni bu şekilde itibarsızlaştırmaya çalışamaz! Üstelik kanunlar önünde büyük suç işliyor. Evin içine kamera koyuyor. Eski eşi Sinem Gedik ona dava açtı. Bu süreçte Mustafa'yı sildim, Sinem'e hep destek verdim. Çünkü çok yaralanmıştı ve üzgündü. Bu yüzden intikam almaya çalışıyor. İşte tek derdi bu. Bir adam evladının annesini böyle bir iddiayla zor duruma düşürür mü? Ben yırtık, çirkef, edepsiz, çığırtkan biri değilim. Hiçbir konuda şov yapmam! Olaylar karşısında haksız da olsam hep susar, başımı öne eğerim. Tanıyanlar bilir; Yalnızım, garibanım. Kimseye kötülük etmedim. Arkamda büyük güçler yok. Beni bitirmeye çalışıyorlar. Lütfen insanlar beni korusun."