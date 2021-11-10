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Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

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Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

İzmir Urla'da çekimleri devam eden günlük dizi Kırık Hayatlar'da rol alan Hatice İrkin'e nazar değdi. Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı. İşte detaylar...

Dizide Öykü karakterine hayat veren Hatice İrkin, yüz felci geçirdi. Dizideki kaçırılma sahnesinde stres yapan genç oyuncu, apar topar hastaneye kaldırıldı.

TEDAVİ GÖRECEK

Urla'nın rüzgarı ve stresten kaynaklı bir sorun olduğu öğrenildi. Doktorların ilk müdahalesinin ardından İrkin, ilaç tedavisi ve egzersizlerle bir süre tedavisine devam edecek.

SETİ BIRAKMAK İSTEMİYOR

Yapım ekibi çekimlerine ara verebileceklerini söylemesine rağmen Hatice İrkin, sağlığı el verdiği sürece sete devam etme kararı aldı.

Ünlü oyuncu hastaneye kaldırıldı

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