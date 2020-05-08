Ünlü oyuncu hamile mi? İddialara yanıt verdi
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Ünlü oyuncu hamile mi? İddialara yanıt verdi

Ünlü oyuncu hamile mi? İddialara yanıt verdi
08.05.2020 13:13 | Son Güncelleme: 08.05.2020 13:14

Ünlü oyuncu Ceyda Düvenci'nin (43), sosyal medyadan paylaştığı son fotoğraf tartışma yarattı

Ceyda Düvenci ile Bülent Şakrak, Aralık 2015'te mutluluğa imza atmış, Temmuz 2017'de oğulları Okan Ali'ye kavuşmuştu. Dün Ceyda Düvenci'nin paylaştığı fotoğrafta göbeğini fark edenler hamile olduğunu düşündü. Bülent Şakrak'ın çiğ köfte yapması da "Ceyda AŞ erdi" şeklinde yorumlandı.



Ama ilk çocuğu Melisa'yı 2011'de doğuran oyuncu, "Hamile değilim. Tek kolla Ali'yi tutamadığım için göbeğimle taşımaya çalıştım, böyle oldu" açıklamasını yaptı.

Kaynak: Snob Magazin

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