Ünlü Oyuncu Gazme Özçelik Suriyeli Aileyle Birlikte İftar Yaptı
Ünlü Oyuncu Gamze Özçelik bir dernek tarafından organize edilen buluşmada, Suriyeli bir ailenin evinde iftar sofrasına konuk oldu. İftar sofrasından keyifli görüntüler objektiflere yansıdı.
Umuda Koşanlar Derneği ile Uluslararası Mülteci Hakları Derneği'nce (UMHD) Pendik'te organize edilen buluşmada, oyuncu Gamze Özçelik 11 haneli Alalı ailesi ile iftar yaptı. İftar sonrası keyifli görüntüler objektiflere yansıdı.
İFTARA KATILMAKTAN ÇOK MUTLU OLDU
Özçelik, Suriyeli aile ile iftar yapmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Ülkemizde mülteci olarak bulunan bir ailemizin evinde iftarımızı yaptık. Zor durumda kalmış, savaştan kaçmış, buraya sığınmış kardeşlerimizin sesini duyurmak için organize edilmiş bir iftar aynı zamanda." dedi.
BÜYÜK KAYIPLAR VERMİŞLER
Çok çocuklu ve kalabalık bir aile olmasına rağmen ailenin mutlu olduğunu ifade eden Özçelik, "Çok güzel bir aile. Sanıyorum arkadaşlarından çok kayıp yaşamışlar savaşta. Ama anne-baba çok şükür hayatta. Yetim değil çocuklar en azından. Kalabalık bir aile, çok çocuklu. Gayet güler yüzlü çocuklar. Gerçekten çok güzel." diye konuştu. İftarın ardından Özçelik, aileye ve çocuklara çeşitli hediyeler verdi.
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Ince sen gel ince sen gelllllCevap Yaz 3 2 Yayından Kaldır
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Allah inanan sanatcilarin sayisini artirirsinCevap Yaz 4 1 Yayından Kaldır
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haklısın bizim insanımızın bir değeri kalmadı artık . . . kalsa idi önce bizim gariban insanlarımızda iftar açardın sende haklısın . .Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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Al evine götür besle beraber yaşayın .....Önce can sonra canan diye düşünüyorum.hayırın bağışın reklamı olmaz .Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Umarım bir an önce giderler. Hükümetin yanlış politikası ülkeyi batırdı 50 sene geriye gittik. Bakalım daha neler olacakCevap Yaz 8 2 Yayından Kaldır