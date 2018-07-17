Ünlü Oyuncu Fahriye Evcen Güzelliğiyle Büyüledi
Oynadığı reklam filmleriyle gündemden düşmeyen ünlü oyuncu Fahriye Evcen, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla takipçilerini büyüledi.
Geçtiğimiz yıllarda Burak Özçivit ile evliliğiyle gündeme gelen Fahriye Evcen sosyal medya hesabından havuz başında poz verdiği fotoğrafını yayınladı. Evcen doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı.
KISA SÜRE İÇERİSİNDE YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI
Fahriye Evcen'in havuz başındaki paylaşımı kısa süre içerisinde yüz binlerce kişi tarafından beğenildi. Türkiye'nin en çok takipçisi olan ünlülerden olan Fahriye Evcen'in Instagram'da 7.6 milyon takipçisi bulunuyor.
BİKİNİLİ FOTOĞRAFI YOK
Sansasyondan kaçınmasıyla dikkat çeken Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabında hiç bikinili fotoğrafının olmaması da takipçilerinin gözünden kaçmadı.
YORUMLAR (12)
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niye fahriye büyücümü ?Cevap Yaz 1 2 Yayından Kaldır
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Güzele güzel demem, güzel benim olmadıkça. Ama güzelmişCevap Yaz 10 3 Yayından KaldırAHAH: sen kadin gormemissin zebani7 Yayından KaldırZZ: O CEYLAN DENEN KEDICIK GUZEL BUNLAR NEKI YAPMA1 Yayından KaldırZEBANİ: Yiğidi öldür hakkını ver. Anadan doğma güzel bu ablamızTüm 12 yorumu okumak için tıklayın8 3 Yayından Kaldır