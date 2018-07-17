Ünlü Oyuncu Fahriye Evcen Güzelliğiyle Büyüledi

Geçtiğimiz yıllarda Burak Özçivit ile evliliğiyle gündeme gelen Fahriye Evcen sosyal medya hesabından havuz başında poz verdiği fotoğrafını yayınladı. Evcen doğal güzelliğiyle takipçilerinden tam not aldı.

KISA SÜRE İÇERİSİNDE YÜZ BİNLERCE BEĞENİ ALDI

Fahriye Evcen'in havuz başındaki paylaşımı kısa süre içerisinde yüz binlerce kişi tarafından beğenildi. Türkiye'nin en çok takipçisi olan ünlülerden olan Fahriye Evcen'in Instagram'da 7.6 milyon takipçisi bulunuyor.

BİKİNİLİ FOTOĞRAFI YOK

Sansasyondan kaçınmasıyla dikkat çeken Fahriye Evcen'in sosyal medya hesabında hiç bikinili fotoğrafının olmaması da takipçilerinin gözünden kaçmadı.