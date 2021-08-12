Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın acı günü
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Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın acı günü

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın acı günü
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Masumlar Apartmanı'nın Safiye'si Ezgi Mola, köpeği Suşi'yi kaybetti. İşte detaylar...

TRT 1 ekranlarında yayınlanan ve ilgiyle izlenen dizi Masumlar Apartmanı'nda, Merve Dizdar ve Birkan Sokullu ile başrollerini paylaşan güzel oyuncu Ezgi Mola, üzücü gelişmeyi sosyal medya hesabından duyurdu.

Hayvan sevgisiyle tanınan oyuncu, Tibet spaniel cinsi köpeği Suşi'nin vefat ettiğini açıkladı. Ezgi Mola'nın Bıdı ve Kuki adında iki köpeği daha bulunuyor.

Ünlü oyuncu, köpeklerinin portrelerini de dövme olarak yaptırmıştı.

Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın acı günü
Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın acı günü
Ünlü oyuncu Ezgi Mola'nın acı günü

Kaynak: Snob Magazin

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