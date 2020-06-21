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Ünlü oyuncu Emre Keskin, maça gittiği Trabzon'da mahsur kaldı!

Birçok film ve dizide rol alan oyuncu Emre Keskin, 15 Mart tarihinde oynanan Trabzonspor-Başakşehir maçı için Trabzon'a gitti.

Ünlü oyuncu Emre Keskin, maça gittiği Trabzon'da mahsur kaldı!
21.06.2020 22:21 | Son Güncelleme: 21.06.2020 22:32

Birçok film ve dizide rol alan oyuncu Emre Keskin, 15 Mart tarihinde oynanan Trabzonspor-Başakşehir maçı için Trabzon'a gitti. Maçın seyircisiz oynanacağını uçaktan inince öğrenen Keskin, seyahat kısıtlaması sonrası Trabzon'dan dönemedi.

Baba Parası, Yara Bandı gibi birçok projede yer alan oyuncu Emre Keskin'in başına film senaryosundan farksız bir olay geldi. Koyu bir Trabzonspor taraftarı olan ve fırsat buldukça İstanbul'dan Trabzon'a maç izlemeye giden Emre Keskin, 15 Mart'ta oynanan Trabzonspor-Başakşehir karşılaşmasını tribünden takip etmek için bu şehre gitti. Kendisi uçaktayken Türkiye Futbol Federasyonu, korona virüs nedeniyle maçların seyircisiz oynanmasına hükmetti. Uçaktan indiği sırada durumu öğrenen ve maçı statta seyredemeyen Emre Keskin, ailesinin evine gitti ve onlarla hasret giderdi. Ailesinin "Birkaç gün kal, sonra gidersin" demesinin ardından Trabzon'da kalan Keskin, pandemi nedeniyle alınan önlemler kapsamında uçuşların durdurulması ve seyahat kısıtlaması gelmesi nedeniyle 15 Mart tarihinden bu yana Trabzon'da.

"Kısmetse 10 gün sonra döneceğim"

15 Mart tarihinde oynanan maçı izleyip 16 Mart'ta İstanbul'a dönmeyi planlayan ancak 3 aydan fazla bir süredir Trabzon'da kalan oyuncu Emre Keskin, ailesiyle birlikte vakit geçirdiğini ve 10 gün sonra kısmetse İstanbul'a döneceğini söyledi. Trabzonspor sevdası için her yere gideceğini de söyleyen Keskin, "Bu sene takımımız çok iyi gidiyor. Biz de elimizden geldiğince maçları tribünde takip ediyorduk. Ancak başımıza böyle bir şey geldi. Tabii bu süreçte sinema sektörü de durdu. Kısmetse 10 gün sonra döneceğim. Yara Bandı'nın 2. ve 3. sezonlarını çekip izleyiciyle buluşturmak istiyoruz Trabzonspor da şampiyonluğa koşuyor. İnşallah sezonu şampiyon olarak tamamlar ve 2 mutluluğu bir arada yaşarız" diye konuştu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

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