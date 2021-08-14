Ünlü oyuncu Emine Ün'den kötü haber geldi
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Ünlü oyuncu Emine Ün'den kötü haber geldi

Ünlü oyuncu Emine Ün'den kötü haber geldi
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü oyuncu Emine Ün'ün koronavirüse yakalandığı öğrenildi. Ünlü oyuncunun sağlık durumu nasıl? İşte detaylar...

Uyarlaması Nejat Uygur'a ait olan 'Süt Kardeşler' izleyici ile buluşmaya hazırlanıyordu. 18 Ağustos'ta perde açacak olan oyun, Emine Ün'ün koronavirüse yakalanması nedeniyle ertelendi.

Oyuncu Behzat Uygur, meslektaşı Emine Ün'ün koronavirüse yakalandığı haberini sosyal medya hesabından duyurdu:

"Değerli seyircilerimiz ; 18 Ağustos Maximum Uniq Açıkhava Sahnesinde gerçekleştireceğimiz oyunumuz 'Süt Kardeşler'i, oyuncumuz Sayın Emine Ün'ün koronavirüs nedeniyle yakalandığı rahatsızlığından dolayı 1 Eylül 2021 Çarşamba gününe ertelemek zorunda kaldık. Kendisine acil şifalar diliyoruz. Anlayışınız için teşekkür ederiz. Ağustos itibariyle biletlerinizi yeni tarihli biletlerle değiştirebilirsiniz."

Emine Ün, Instagram hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Heyecanla seyircimizle buluşmayı beklerken, maalesef covid-19 test sonucum pozitif olduğu için oyunumuzu 1 Eylül'e erteledik. Umarım en kısa zamanda iyileşeceğim. Güzel mesajlarını, dileklerini ileten tüm tanıdığım tanımadığım dostlarıma çok teşekkür ederim."

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Ünlü oyuncu Emine Ün'den kötü haber geldi
Ünlü oyuncu Emine Ün'den kötü haber geldi
Ünlü oyuncu Emine Ün'den kötü haber geldi

Kaynak: Snob Magazin

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