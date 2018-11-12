Ünlü Oyuncu Emily Atack, Nusret Kılığına Girdi

Ünlü Oyuncu Emily Atack, Nusret Kılığına Girdi

'Saltbae' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, ünlü isimler tarafından taklit edilmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Emily Atack, Nusret kılığına girdi.

Nusret Gökçe'yi dünya çapında şöhrete ulaştıran "tuz serpme" hareketi aradan epey zaman geçmesine rağmen hala gösteri dünyasının ünlüleri arasında popülerliğini koruyor.

POZLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI

David Beckham'ın bile taklit ettiği bu hareket son olarak güzel İngiliz oyuncunun Cadılar Günü kutlamalarına esin kaynağı oldu. Rol aldığı ödüllü Inbetweeners adlı diziyle adını duyuran ardından da birçok sinema filminde kamera karşısına geçen 28 yaşındaki Emily Attack, Cadılar Günü'nde Nusret Gökçe kılığına girdi. Yapay sakalları, bıyıkları, siyah güneş gözlüğü ve beyaz tişörtüyle kendini Nusret Gökçe'ye benzeten Atack, çekilen pozlarını da sosyal medyada paylaştı.

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