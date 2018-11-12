Ünlü Oyuncu Emily Atack, Nusret Kılığına Girdi
'Saltbae' hareketiyle dünya çapında üne kavuşan sosyete kasabı Nusret Gökçe, ünlü isimler tarafından taklit edilmeye devam ediyor. Ünlü oyuncu Emily Atack, Nusret kılığına girdi.
Nusret Gökçe'yi dünya çapında şöhrete ulaştıran "tuz serpme" hareketi aradan epey zaman geçmesine rağmen hala gösteri dünyasının ünlüleri arasında popülerliğini koruyor.
POZLARINI SOSYAL MEDYA HESABINDAN PAYLAŞTI
David Beckham'ın bile taklit ettiği bu hareket son olarak güzel İngiliz oyuncunun Cadılar Günü kutlamalarına esin kaynağı oldu. Rol aldığı ödüllü Inbetweeners adlı diziyle adını duyuran ardından da birçok sinema filminde kamera karşısına geçen 28 yaşındaki Emily Attack, Cadılar Günü'nde Nusret Gökçe kılığına girdi. Yapay sakalları, bıyıkları, siyah güneş gözlüğü ve beyaz tişörtüyle kendini Nusret Gökçe'ye benzeten Atack, çekilen pozlarını da sosyal medyada paylaştı.
YORUMLAR (13)
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ben tnaımıyom demek ki ünlü değilCevap Yaz Yayından Kaldır
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Her hali güzel, nusret halini bile sevdim desem yeridir.Cevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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BEN ET YEMİYORUM AMA BU HATUN ÇOK HOŞUMA GİTTİ BANA ŞÖYLE BİR GÖZ KIRPSA HİÇ DÜŞÜNMEDEN HATUNU KITIR KITIR...Cevap Yaz 2 Yayından Kaldır.: nüsretin dişisi1 Yayından Kaldır
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CANIM SÜT ÇEKTİCevap Yaz 2 1 Yayından Kaldır