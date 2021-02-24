Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı!
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Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı!

24.02.2021 22:53 | Son Güncelleme: 24.02.2021 22:57
Ünlü oyuncu Eda Ece koronavirüse yakalandı!

Kovid-19'a yakalanan Eda Ece'nin evinde kendini karantinaya aldığı öğrenildi.

Kovid-19'a yakalanan Eda Ece'nin evinde kendini karantinaya aldığı öğrenildi.

EDA ECE KİMDİR?

30 yaşındaki oyuncu Ece, Hayat Bilgisi, Bez Bebek, Adını Feriha Koydum dizilerinde konuk ve yardımcı oyuncu görevlerinde yer alarak televizyon dünyasına adım atmış, Pis Yedili dizisiyle dikkatleri üzerine çekmişti.

Ece'nin başrolde yer aldığı yapımlar arasında Kızım İçin, Dede Korkut Hikayeleri: Deli Dumrul, Deliha 2 filmlerinin yanı sıra Pis Yedili, Beni Böyle Sev, İlişki Durumu: Karışık, Yasak Elma gibi diziler de yer alıyor.

Kaynak: Hürriyet

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