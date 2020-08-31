Ünlü oyuncu Demet Evgar'ın acı günü Demet Evgar, babaannesinin dün hayatını kaybettiğini Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Demet Evgar, babaannesinin dün hayatını kaybettiğini Instagram'dan yaptığı paylaşımla duyurdu.

Evgar, babaannesiyle çekilen bir fotoğrafını paylaşarak şu ifadeleri kullandı:

"Sabahat... Anlamı 'güzellik'... Bilenler bilir neşe içinde, sonsuz bir sevgiyle yaşadı ve etrafındaki herkesle bu sevgiyi paylaştı. Koynunda masallarıyla büyüdüğümüz baba-annemiz, annemiz, anne-annemiz, yol arkadaşımız, dostumuz Sabahat Evgar'ı öğle namazında Manisa Hatuniye Camii'den bu dünyadaki son yolculuğuna uğurlayacağız…Sevgilim… Yolun açık olsun, kuşlar gibi gittin, aniden, tam da istediğin gibi ? Atatürk kızı 30 Ağustos 'ta…"

Kaynak: Hürriyet