Ünlü Oyuncu David Labrava'nın 16 Yaşındaki Oğlu İntihar Etti
Bir döneme damga vuran Sons of Anarchy dizisiyle şöhreti yakalayan David Labrava'nın 16 yaşındaki oğlu yaşamına son verdi.
ABD'de 2008-2014 yılları arasında yayınlanan ve tüm dünyada büyük bir izleyici kitlesi edinen Sons of Anarchy dizisinin oyuncularından David Labrava evlat acısı yaşıyor.
SOSYAL MEDYADAN AÇIKLAMA YAPTI
16 yaşındaki oğlunun intihar ettiğini duyuran Labrava, Instagram'da yaptığı paylaşımda, "Böyle bir paylaşım yapacağım hiç aklıma gelmezdi. Bu benim oğlum Tycho. Birkaç gün önce 16 yaşında hayatına son verdi. O depresyonla mücadelen bir çocuktu ve biz hiçbir işaret göremedik, çünkü o mutlu görünen bir çocuktu. Sevdiklerinizle daha çok iletişim kurun, bazen işaretler görünmeyebiliyor" yazdı.
BAĞIŞ ÇAĞRISINDA BULUNDU
Çocuğun kesin ölüm nedeni açıklanmazken, 55 yaşındaki aktör 'gofundme' bağış sitesinde depresyon ve bipolar organizasyonlarına bağış yapılması çağrısında bulundu.
Ünlü oyuncunun sosyal medyadan oğluyla paylaştığı fotoğraflar;
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Müslüman olmayanlara ALLAH rahmet etsin denilmezCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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çok yazık olmuş ergen çocukları iyi takip etmek lazımCevap Yaz 2 Yayından Kaldır
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Sons of Anarchy, yani Anarşinin oğulları. Anarşi insana mutluluk vermez, depresyona sokar. Yazık olmuş, cocuğa üzüldüm harbiden.Cevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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allah rahmet etsinCevap Yaz 7 3 Yayından Kaldır
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Rabbim düşmanıma bile yaşatmasın :(Cevap Yaz 14 Yayından Kaldır