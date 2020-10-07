Ünlü oyuncu Chloe Ferry, estetik yaptırdığı göğüslerini sosyal medyadan paylaştı

Geordie Shore dizisinin tanınan ismi Chloe Ferry, yaptırdığı estetik ameliyatlarla sık sık gündeme geliyor. Son olarak Türkiye'ye gelerek yaptırdığı estetik ameliyatın ardından göğüslerini sosyal meydadan takipçileriyle paylaştı.

İngiltereli oyuncu Ferry, estetikli göğüslerini paylaşarak Türkye'de geçirdiği operasyonu değerlendirmeyi de ihmal etmedi. Oyuncu paylaşımında Türkiye'de geçirdiği ameliyat sonrası, ''Burada çok iyi bakıldım.'' ifadelerini kullandı.

YENİ GÖĞÜSLERİNİ PAYLAŞTI

Ekranların başarılı oyuncusu 25 yaşındaki yıldız Chloe Ferry, Türkiye'ye gelerek göğüslerine estetik yaptırdı. Operasyonun neredeyse tüm aşamalarını sosyal medyadan paylaşan Ferry, bandajlı görüntüleriyle birlikte Türkiye'yi ve kaldığı hastaneyi de değerlendirmekten geri kalmadı.

''BURASI ÇOK GÜZEL''

Chloe, operasyon öncesi Instagram üzerinden paylaşımda bulunarak, ''Yarın ameliyat olacağım, göğüslerimi yaptıracağım.'' açıklamasını yapmıştı. Ardından, ''Göğüs ameliyatından yeni çıktım. Çok acı hissetmiyorum. Burada ne kadar iyi bakıldığımı anlatamam. Yeni göğüslerimi görmek için sabırsızlanıyorum" dedi.

Takipçileriyle iletişimini koparmayan genç yıldız son olarak, ''Burası çok güzel ve burada gerçekten çok iyi bakıldım." şeklinde paylaşımda bulundu. Estetik ameliyat sonrası İstanbul'u gezmeyi de ihmal etmedi.

2018 yılında da bıçak altına yatan Ferry, göğüs ve kalça operasyonu geçirmişti.