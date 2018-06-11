Ünlü Oyuncu Ceyda Tepeliler'den Olay Yaratan Açıklama: Eve Eskort Çağırdı, Beni Aldattı ve Dövdü
Arka Sokaklar, Dinle Sevgili ve Yüksek Sosyete gibi ünlü dizilerde rol alan Ceyda Tepeliler, olay yaratan açıklamalarda bulundu. Tepeliler, eski sevgilisi için "eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü" dedi.
Ünlü Oyuncu Ceyda Tepeliler olay yaratan açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu Instagram sayfasından galerici sevgilisinin adını ve fotoğrafını açık açık ifşa edip altına "Neden ayrıldınız diyorsunuz. Çünkü kadınlara öldürürcesine şiddet uygulayan, eve eskort çağıran, hastalık halinde yalan söyleyen ve aldatan bir tip (İnsan diyemeyeceğim) kurtulduğum için mutluyum" yazdı.
"EVE ESKORT ÇAĞIRDI, BENİ ALDATTI VE DÖVDÜ"
Bir süre sonra paylaşımını kaldıran Ceyda Tepeliler, "4 yıl beraberlik yaşadığım erkek arkadaşımdı. Evine escort çağırdığı mesajlarını yakaladım ama hep inkar ediyordu. Dayak son nokta oldu. O paylaşımı da bir anlık kızgınlıkla yaptım. Sonra arkadaşlarım arayınca eski erkek arkadaşımın özellikle ailesini düşünerek zarar görmesinler diye paylaşımı sildim. Genelde birçok kişi sosyal medyadan dostça ayrıldıkları mesajlarını paylaşır ama kimse dostça ayrılmaz. Zaten öyle bir ayrılık da olamaz" dedi.
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Senin üstune gül koklanirmi gülüm hemde eskortCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Erkekler bıktınız mı? Ayrılmak için bahane mi arıyorsunuz?Bir kadından ayrılmanın yeni versiyonu bu yöntem. Bir ''üçlü çektirme'' teklif edeceksin. Kabul ederse üç ay daha zevkini çıkart! Sonrasında ''sado-mazoşist'' fantezi iste. Baktın bırakmıyor, adamakıllı döv! Final yap!Cevap Yaz 2 3 Yayından Kaldır
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Aldattığına göre güzelmiş bundan demek ki:)Cevap Yaz Yayından Kaldır
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Bırakın bu haberleri ne olacak bu emeklilikte yaşa takılanların durumu Kim emekli yaparsa oylar ona herkes şapkasını önüne koyup düşünsünCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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Senin sevgilin aptalmis escort senden daha mi güzeldi...Cevap Yaz 4 3 Yayından Kaldır