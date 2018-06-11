Ünlü Oyuncu Ceyda Tepeliler'den Olay Yaratan Açıklama: Eve Eskort Çağırdı, Beni Aldattı ve Dövdü

Ünlü Oyuncu Ceyda Tepeliler olay yaratan açıklamalarda bulundu. Genç oyuncu Instagram sayfasından galerici sevgilisinin adını ve fotoğrafını açık açık ifşa edip altına "Neden ayrıldınız diyorsunuz. Çünkü kadınlara öldürürcesine şiddet uygulayan, eve eskort çağıran, hastalık halinde yalan söyleyen ve aldatan bir tip (İnsan diyemeyeceğim) kurtulduğum için mutluyum" yazdı.

"EVE ESKORT ÇAĞIRDI, BENİ ALDATTI VE DÖVDÜ"

Bir süre sonra paylaşımını kaldıran Ceyda Tepeliler, "4 yıl beraberlik yaşadığım erkek arkadaşımdı. Evine escort çağırdığı mesajlarını yakaladım ama hep inkar ediyordu. Dayak son nokta oldu. O paylaşımı da bir anlık kızgınlıkla yaptım. Sonra arkadaşlarım arayınca eski erkek arkadaşımın özellikle ailesini düşünerek zarar görmesinler diye paylaşımı sildim. Genelde birçok kişi sosyal medyadan dostça ayrıldıkları mesajlarını paylaşır ama kimse dostça ayrılmaz. Zaten öyle bir ayrılık da olamaz" dedi.