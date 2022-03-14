Ünlü Oyuncu Boşanma Kararı Aldı

Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Son Nefesime Kadar dizisindeki Emel rolüyle izleyicilerle buluşan Begüm Birgören'in özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı.

Begüm Birgören, Ekim 2020'de Eğitim kurumu yöneticisi Mehmet Cemil ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde sade bir nikah töreniyle hayatını birleştirmişti.

Sürpriz bir şekilde evlenen çiftin, boşanma kararı aldığı öğrenildi.

Karşılıklı anlaşarak boşanmaya karar veren ikili, aileleriyle de söz konusu kararı paylaşarak boşanma işlemleri için gerekeni yaptığı öne sürüldü.

BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?

Begüm Birgören 20 Eylül 1982'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.

Birgören, 13 yaşından beri tiyatro ile ilgilenmektedir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin hafta sonu kurslarıyla başlayan oyunculuk hayatına başlayan Birgören, Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunudur. Kırık Kanatlar, Kaçak, Vurgun ve Son Nefesime Kadar gibi sevilen projelerde rol almıştır.

Filmografisi

Televizyon

Yıl Yapım Rol Notlar

1997 Beşibiryerde - Yardımcı oyuncu

2003 Pilli Bebek Olcay Yardımcı oyuncu

2003 Mavi Kolye Nil Yardımcı oyuncu

2004 Arapsaçı - Yardımcı oyuncu

2005 Seher Vakti Melike Başrol

2006 Kırık Kanatlar Ayşe Başrol

2007 Karayılan Elvan Başrol

2008-2009 Mert ile Gert Nazlı Başrol

2009-2011 Ömre Bedel Ömür Başrol

2012 Ağır Roman Yeni Dünya Eylül Başrol

2013-2014 Kaçak Merve Hakeri Başrol

2015 Bir Deniz Hikayesi Zeynep Başrol

2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz İnci Başrol

2019 Vurgun Asya Başrol

2021 Uzak Şehrin Masalı Sonay Karaarslan Başrol

2022 Son Nefesime Kadar Emel Başrol

Sinema ve TV filmleri

Yıl Yapım Rol Notlar

2005 Sen Ne Dilersen Genç Eleni Yardımcı oyuncu

2008 Nokta Elif Yardımcı oyuncu

2008 Ali'nin Sekiz Günü Zeynep Başrol

2011 Türkan Başrol

2013 Göl Zamanı Elif Başrol

2014 Kendime İyi Bak Yeşim Başrol