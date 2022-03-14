Ünlü Oyuncu Boşanma Kararı Aldı
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Ekim 2020'de 1.5 yıldır birlikte olduğu sevgilisi Mehmet Cemil ile evlenen oyuncu Begüm Birgören'den kötü haber geldi. Birgören'in eşinden boşanma kararı aldığı ortaya çıktı. İşte detaylar...
Hürriyet'ten İsmail Bayrak'ın haberine göre; Son Nefesime Kadar dizisindeki Emel rolüyle izleyicilerle buluşan Begüm Birgören'in özel hayatında flaş bir gelişme yaşandı.
Begüm Birgören, Ekim 2020'de Eğitim kurumu yöneticisi Mehmet Cemil ile Kadıköy Evlendirme Dairesi'nde sade bir nikah töreniyle hayatını birleştirmişti.
Sürpriz bir şekilde evlenen çiftin, boşanma kararı aldığı öğrenildi.
Karşılıklı anlaşarak boşanmaya karar veren ikili, aileleriyle de söz konusu kararı paylaşarak boşanma işlemleri için gerekeni yaptığı öne sürüldü.
BEGÜM BİRGÖREN KİMDİR?
Begüm Birgören 20 Eylül 1982'de İstanbul'da dünyaya gelmiştir. Türk dizi, sinema ve tiyatro oyuncusu.
Birgören, 13 yaşından beri tiyatro ile ilgilenmektedir. Müjdat Gezen Sanat Merkezi'nin hafta sonu kurslarıyla başlayan oyunculuk hayatına başlayan Birgören, Bahçeşehir Üniversitesi Görsel Sanatlar ve Görsel İletişim Tasarımı mezunudur. Kırık Kanatlar, Kaçak, Vurgun ve Son Nefesime Kadar gibi sevilen projelerde rol almıştır.
Filmografisi
Televizyon
Yıl Yapım Rol Notlar
1997 Beşibiryerde - Yardımcı oyuncu
2003 Pilli Bebek Olcay Yardımcı oyuncu
2003 Mavi Kolye Nil Yardımcı oyuncu
2004 Arapsaçı - Yardımcı oyuncu
2005 Seher Vakti Melike Başrol
2006 Kırık Kanatlar Ayşe Başrol
2007 Karayılan Elvan Başrol
2008-2009 Mert ile Gert Nazlı Başrol
2009-2011 Ömre Bedel Ömür Başrol
2012 Ağır Roman Yeni Dünya Eylül Başrol
2013-2014 Kaçak Merve Hakeri Başrol
2015 Bir Deniz Hikayesi Zeynep Başrol
2016-2017 Umuda Kelepçe Vurulmaz İnci Başrol
2019 Vurgun Asya Başrol
2021 Uzak Şehrin Masalı Sonay Karaarslan Başrol
2022 Son Nefesime Kadar Emel Başrol
Sinema ve TV filmleri
Yıl Yapım Rol Notlar
2005 Sen Ne Dilersen Genç Eleni Yardımcı oyuncu
2008 Nokta Elif Yardımcı oyuncu
2008 Ali'nin Sekiz Günü Zeynep Başrol
2011 Türkan Başrol
2013 Göl Zamanı Elif Başrol
2014 Kendime İyi Bak Yeşim Başrol