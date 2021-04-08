Ünlü oyuncu başkomiser oldu
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Ünlü oyuncu başkomiser oldu

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Ünlü oyuncu başkomiser oldu

KOCAELİ (İHA) – Ulusal bir kanalda yayınlanan 'Girift' isimli dizide başkomiser rolünü üstlenen ünlü oyuncu Burhan Çelik'i heyecan sardı.

KOCAELİ (İHA) – Ulusal bir kanalda yayınlanan 'Girift' isimli dizide başkomiser rolünü üstlenen ünlü oyuncu Burhan Çelik'i heyecan sardı.

Ünlü oyuncu Burhan Çelik, çekimleri Malatya'da devam eder 'Girift' adlı dizide başkomiser rolünü oynayacak. Dizinin setine ise Çelik'in hayranları ilgi gösterdi. Dizinin ilk sezonunun Malatya'da çekilmeye başlamasıyla birlikte hayranları ile hatıra fotoğrafları çekilen oyucu, gördüğü ilgiden memnun olduğunu söyledi.

"İnşallah ikinci sezonunda Malatya'da çekeriz"

Polisiye aksiyon gerilim olan dizide cinayet masasından Başkomiser Melih karakterini canlandıran Burhan Çelik, seri katilin peşine düşüyor. Aynı zamanda boksör olan başaralı oyuncu Çelik'e, bol aksiyonlu sahneleri izleyen vatandaşlar ilgi gösteriyor. Heyecanlı olduğunu ifade eden Burhan Çelik, "Her proje yeni bir heyecan" ifadelerini kullandı. - KOCAELİ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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