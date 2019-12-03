Ünlü oyuncu Başak Parlak, yeni sevgilisiyle objektiflere yakalandı!

03.12.2019 00:13 | Son Güncelleme: 03.12.2019 00:21

Şevkat Yerimdar dizisinde canlandırdığı Esin karakteriyle büyük bir hayran kitlesine ulaşan başarılı oyuncu Başak Parlak, önceki gece Nişantaşı sokaklarında sevgilisiyle objektiflere yakalandı.

"GALİBA SUSMA HAKKIMI KULLANACAĞIM"

Art arda patlayan flaşlar karşısında panik olan çiftten oyuncu Başak Parlak, "Arkadaşlar bugünlük bu muhabbet olmasa olur mu? Eve gidiyoruz" dedi. Muhabirlerin ilişkisi hakkındaki sorular karşısında utanan oyuncu, "Galiba susma hakkımı kullanacağım. Başka bir zaman konuşalım çok geç oldu. Arkadaşıma bir şey sormayın daha her şey çok yeni" dedi.

BAŞAK PARLAK KİMDİR?

Başak Parlak, 1989 yılında Tekirdağ'da doğmuştur. Eğitimini Maltepe Üniversitesi Uluslararası ilişkiler Bölümü'nde tamamlamıştır. Kariyerine 2003 yılında adım atmıştır. Acı Hayat, Doktorlar, Fikrimin İnce Gülü, Sevdam Alabora, Bir Deniz Hikayesi, Kış Güneşi, Şevkat Yerimdar gibi diziler de rol almıştır. Sinema dünyasına da adım atan Başak Parlak, Şevkat Yerimdar dizisinde canlandırdığı karakterle tanınmaktadır.