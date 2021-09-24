Ünlü oyuncu baba oluyor

MENGEN, BOLU (Snob Magazin) - Oyuncu Emrah Akduman, geçtiğimiz haftayı eşi Gökçe Akduman ile birlikte Bolu Mengen'de doğa ile bütünleşmiş yeşillikler içinde baş başa geçirdi.

Akduman, "Kızımız olacak. Sağlıkla kucağımıza almayı umuyoruz" dedi.

Ünlü oyuncu, yeni projeler üzerinde görüşmelerini sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

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