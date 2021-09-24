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Ünlü oyuncu baba oluyor

Snob Magazin - Haberler | Magazin
Ünlü oyuncu baba oluyor

Son olarak TRT 1'de yayınlanan Mahrem adlı dizide rol alan Emrah Akduman'ın baba olmak için gün saydığı ortaya çıktı

MENGEN, BOLU (Snob Magazin) - Oyuncu Emrah Akduman, geçtiğimiz haftayı eşi Gökçe Akduman ile birlikte Bolu Mengen'de doğa ile bütünleşmiş yeşillikler içinde baş başa geçirdi.

Akduman, "Kızımız olacak. Sağlıkla kucağımıza almayı umuyoruz" dedi.

Ünlü oyuncu, yeni projeler üzerinde görüşmelerini sürdürdüğünü de sözlerine ekledi.

Ünlü oyuncu baba oluyor

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