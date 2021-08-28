Ünlü oyuncu baba oluyor
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Ünlü oyuncu baba oluyor

Ünlü oyuncu baba oluyor
Snob Magazin - Haberler | Magazin

2020 yılında Gökçe Mavuş ile evlenen ünlü oyuncu Emrah Akduman baba oluyor. Son 4 yıldır Ankara'da çekilen "Beni Bırakma" dizisinin başrolü olan oyuncu dizinin bitimi ile birlikte İstanbul'a taşındı.

"Eşi Gökçe Akduman'ın 5 aylık hamile olduğunu açıklayan ünlü oyuncu, cinsiyetini doğunca hep birlikte öğreneceğiz" dedi. Çok mutlu olduğunu, değişik duygular içinde olduğunu söyleyen ünlü oyuncu çok iyi bir proje olursa bu sezon ekranlara dönebileceğini belirtti. Allah kısmet ederse babalığın tadını biraz çıkarmak istiyorum" dedi.

Ünlü oyuncu baba oluyor

Kaynak: Snob Magazin

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