Ünlü oyuncu baba oluyor

2020 yılında Gökçe Mavuş ile evlenen ünlü oyuncu Emrah Akduman baba oluyor. Son 4 yıldır Ankara'da çekilen "Beni Bırakma" dizisinin başrolü olan oyuncu dizinin bitimi ile birlikte İstanbul'a taşındı.