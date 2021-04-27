Ünlü oyuncu Aylin Engör ödüllü bir tenisçiymiş!

8 YAŞINDA BAŞLADI Rol aldığı dizilerle adını duyuran Aylin Engör, tenise 8 yaşında başladı.

8 YAŞINDA BAŞLADI

Rol aldığı dizilerle adını duyuran Aylin Engör, tenise 8 yaşında başladı. 14 yaşında profesyonel olma hedefiyle tenis eğitimi için gittiği Avustralya Pat Cash Tenis Akademisi'nde sakatlandı ve çok sevdiği bu sporu 16 yaşındayken bırakmak zorunda kaldı. Yine de tenisi tam olarak hayatından çıkarmadı.

ANTRENÖR OLDU

Son 3 senedir veteran oyuncu olarak Etiler Tenis Kulübü Tenis Turnuvası, Hülya Avşar Cup gibi birçok turnuvaya katılan ve ödüller kazanan Aylin Engör, son olarak geçen yıl gerçekleşen QNB Finansbank-TED Tenis Turnuvası'nda 25+ Tek Kadınlar Şampiyonu oldu. Engör aynı zamanda 2021 yılı itibarıyla tenis antrenörlüğü yapmaya da başladı.

Kaynak: Hürriyet