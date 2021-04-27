Ünlü oyuncu Aylin Engör ödüllü bir tenisçiymiş!
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ünlü oyuncu Aylin Engör ödüllü bir tenisçiymiş!

Ünlü oyuncu Aylin Engör ödüllü bir tenisçiymiş!
Hürriyet - Haberler | Magazin

8 YAŞINDA BAŞLADI Rol aldığı dizilerle adını duyuran Aylin Engör, tenise 8 yaşında başladı.

8 YAŞINDA BAŞLADI

 Rol aldığı dizilerle adını duyuran Aylin Engör, tenise 8 yaşında başladı. 14 yaşında profesyonel olma hedefiyle tenis eğitimi için gittiği Avustralya Pat Cash Tenis Akademisi'nde sakatlandı ve çok sevdiği bu sporu 16 yaşındayken bırakmak zorunda kaldı. Yine de tenisi tam olarak hayatından çıkarmadı.

ANTRENÖR OLDU

 Son 3 senedir veteran oyuncu olarak Etiler Tenis Kulübü Tenis Turnuvası, Hülya Avşar Cup gibi birçok turnuvaya katılan ve ödüller kazanan Aylin Engör, son olarak geçen yıl gerçekleşen QNB Finansbank-TED Tenis Turnuvası'nda 25+ Tek Kadınlar Şampiyonu oldu. Engör aynı zamanda 2021 yılı itibarıyla tenis antrenörlüğü yapmaya da başladı.

Kaynak: Hürriyet

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Adnan Menderes Süleyman Soylu Fahrettin Altun Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Özcan Deniz Serdar Ortaç Meral Kaplan Yılmaz Erdoğan
Spor Mesut Özil Cüneyt Çakır Sergen Yalçın Abdullah Avcı Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Ünlü oyuncu Aylin Engör ödüllü bir tenisçiymiş! - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 09:24:48. #1.15#

title