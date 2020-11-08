Oyuncu Ahmet Uz hayatını kaybetti

Ünlü tiyatro, sinema ve dizi oyuncusu, seslendirme sanatçısı Ahmet Uz, 75 yaşında hayatını kaybetti.

Uzun süredir akciğerindeki sorun nedeniyle tedavi gören Ahmet Uz, bugün hayatını kaybetti. Ünlü sanatçı yarın öğle namazına müteakiben Üsküdar Şakirin Camii'inden son yolculuğuna uğurlanacak.

Acı haberi Nedim Saban bu sözlerle duyurdu: "Canım Ahmet Uz abim, çok erken terk ettin bizi. Çok özleyeceğiz."

AHMET UZ KİMDİR?

Ahmet Uz, 22 Mart 1945'te Ankara'da dünyaya geldi. Müzisyen bir aileden gelen ve 1970 yılında İstanbul Belediye Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun olarak sanat yaşamına adımını atan Uz, bazı özel tiyatro kuruluşlarında ve Devlet Tiyatroları Genel Müdürlüğü'nde görev yaptı. Şehir Tiyatroları kadrosuna geçmesi, 1977 sürecinde oldu. 100'den fazla oyunda rol alan sanatçı, tiyatro dışında sinema ve dizi filmler de rol aldı. Ayrıca seslendirme konusunda da çalışmalarda bulunan Ahmet Uz, bazı filmlere de yapımcı olarak imza attı.

AHMET UZ FİLMLERİ VE DİZİLERİ NELER?

Yapımcılık;

Kadınca -1984

Acı - 1984

Fırtına Gönüller - 1984

Fidan - 1984

Şaşkın Gelin - 1984Darbe - 1984

Oyunculuk;

Kehribar - 2016

İncir Reçeli 2 - 2014

Bir Aşk Hikayesi - 2013

Acayip Hikâyeler - 2012

Unutulmaz - 2009-2011

Mahşer - 2007

Peri Tozu - 2007

Küçük Hanımefendinin Şoförü - 2006

Küçük Hanımefendi - 2006

Eylül - Hamdi

Yeniden Çalıkuşu - 2005

Zeytin Dalı - 2005

Yadigar - 2004

Yabancı Damat - 2004

Şarkılar Seni Söyler - 2003

Mühürlü Güller - 2003

Zehirli Çiçek - 2000

Cadı Ağacı - 1994

Kara Melek - 1996

Üç İstanbul - 1983

Bir Yudum Mutluluk - 1982

Erkek Fatma - 1969