Ünlü oyuncu 9 yıllık eşinden boşandı

Mahkeme de çiftin boşanmasına hükmetti. Söz konusu protokole göre; iki çocuğun velayeti "ortak velayet" olarak düzenlenecek ve Sadi Celil Cengiz çocuklara aylık toplam 2 bin 600 lira iştirak nafakası ödeyecek.

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