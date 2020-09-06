Ünlü operacı Hakan Aysev türkü söyleyip sahnede kızı ile dans etti
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Ünlü operacı Hakan Aysev türkü söyleyip sahnede kızı ile dans etti

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde besteci ve piyanist Anjelika Akbar ile opera sanatçısı tenor Hakan Aysev 'Mutlu Aşk Şarkıları' projesi kapsamında hazırladıkları repertuvarla izleyicilerin karşısına çıktı.

Ünlü operacı Hakan Aysev türkü söyleyip sahnede kızı ile dans etti
06.09.2020 02:32 | Son Güncelleme: 06.09.2020 02:36

MUĞLA'nın Bodrum ilçesinde besteci ve piyanist Anjelika Akbar ile opera sanatçısı tenor Hakan Aysev 'Mutlu Aşk Şarkıları' projesi kapsamında hazırladıkları repertuvarla izleyicilerin karşısına çıktı. Aysev konserin ikinci bölümünde 'Bana Ellerini Ver 'isimli şarkıyı kızı Esen Can ve arkadaşı 5 yaşındaki Eva ile birlikte söyleyip dans etti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Telif Hakları Genel Müdürlüğü, Muğla Büyükşehir ve İlçe Belediyesinin destekleriyle Caz Derneğince düzenlenen 4. Bodrum Caz Festivali kapsamında, Akbar ve Aysev, Bodrum Kalesi Kuzey Hendeği'nde sahne aldı.Eski bakanlardan İmren Aykut'un da izleyenler arasında yer aldığı konserin öncesinde koranivirüs tedbirleri kapsamında ateş ölçülerek içeri alınan izleyiciler sosyal mesafe kurallarına göre yerine aldı. İki bölümden oluşan konserde besteci ve piyanist Anjelika Akbar ile opera sanatçısı tenor Hakan Aysev 'Mutlu Aşk Şarkıları' adını verdikleri projede dünya klasiklerinden eserleri seslendirdi.

Konserin ikinci bölümünde Neşat Ertaş'ın 'Neredesin Sen' adlı türküsünü seslendiren ünlü opera sanatçısı Hakan Aysev uzun süre alkış aldı. Kendisinin hayatında önemli bir yeri olduğunu belirttiği kızı Esen Can (9) ile arkadaşı Eva'yı (5) sahneye çağırarak, Özdemir Erdoğan'ın unutulmaz şarkılar arasında yer alan 'Bana Ellerini Ver' isimli eseri birlikte söyleyip, sahnede dans etti.

 


Kaynak: DHA

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