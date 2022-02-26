Ünlü müzisyen Kuşadası'nda gözyaşları içinde toprağa verildi

KUŞADASI, AYDIN (İHA) - İstanbul'da beynindeki tümör nedeniyle 92 yaşında hayata gözlerini yuman dünyaca ünlü caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, memleketi Kuşadası'nda son yolculuğuna uğurlandı.

Kuşadalı ünlü caz sanatçısı Ahmet Muvaffak Falay, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Darülaceze Müdürlüğü Kayışdağı yerleşkesinde beynindeki tümör nedeniyle geçen 22 Şubat'ta hayatını kaybetti. Türkiye'de 'Mafi', dünyada ise 'Maffy' olarak tanınan Falay'ın cenazesi ertesi gün karayoluyla İstanbul'dan memleketi Kuşadası'na getirildi. Müzik hayatına Kuşadası Bandosu'nda başlayan Falay için ikindi vakti Hanım Cami'nde cenaze töreni düzenlendi.

Törene, Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Belediye Başkan Yardımcısı Seyfi Seyhan Suvari, İsveç'te yaşayan oğlu Emil Robertsson Falay, Kuşadası Altın Güvercin Kültür Sanat ve Tanıtım Vakfı (KUSAV) Başkanı Levent Köylü, CHP Kuşadası İlçe Başkanı Mehmet Gürbilek, heykeltıraş Cem Sağbil, Kuşadası eski Belediye Başkanı Esat Altungün ile yakınları ve siyasi parti temsilcileri katıldı.

Kılınan namazdan sonra Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel ile Kuşadası eski Belediye Başkanı Esat Altungün, Falay'ın cenazesini beraber omuzladı. Kuşadası'nın yetiştirdiği en büyük değerlerden biri olan Falay'ın cenazesi, Kuşadası Belediye Bandosu eşliğinde oluşturulan kortejle bir süre omuzlarda taşındıktan sonra Yeni Asri Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Kuşadası Belediyesi ile KUSAV tarafından "Maffy" olarak tanınan dünyaca ünlü caz trompetçisi Kuşadalı Ahmet Muvaffak Falay'ın ismini ölümsüzleştirmek için ünlü heykeltıraş Cem Sağbil'e yaptırılan bronz heykel kısa süre içerisinde tamamlanarak kentin en görünür yerlerinden birine yerleştirilecek. Maffy'nin yakınları ve sevenleri ile yapılan görüşmeler neticesinde 4 ay önce yapımına başlanan bronz heykel sayesinde Falay'ın anısı memleketi Kuşadası'nda sonsuza dek yaşatılacak.

Kuşadası Belediye Başkanı Ömer Günel, Ahmet Muvaffak Falay'ı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, "Maffy'nin son arzusu olan 'son zamanlarını Kuşadası'nda geçirmesi' için büyük çaba gösterdim. Rahatsızlık sürecini günbegün takip ettim. Darülşafaka'dan Kuşadası'na getirilmesi için bütün imkanları seferber ettim. Ancak Darülşafaka yetkilileri Maffy'nin sağlık durumunun seyahate uygun olmadığı gerekçesi ile buna izin vermediler. Sanatçımızın bronz heykelinin yapımı bitmek üzere. Heykeli, Kuşadası'nda herkesin görebileceği bir yere dikeceğiz. Ayrıca Güvercinada Kalesi'nde düzenlediğimiz caz müzik festivaline bundan sonra 'Maffy Caz Günleri' ismini vereceğiz. Maffy bizler için unutulmaz bir değer" diye konuştu. - AYDIN