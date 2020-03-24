Ünlü müzisyen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti
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Ünlü müzisyen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

FLAŞ... Dünyaca ünlü Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, koronavirüs nedeniyle yaşamını yitirdi

24.03.2020 20:01 | Son Güncelleme: 24.03.2020 20:01
Ünlü müzisyen koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti

Dünyaca ünlü Kamerunlu cazcı Emmanuel N'Djoke Dibango, corona virüsün yol açtığı Covid-19 hastalığı nedeniyle hayatını kaybetti. Bir hafta önce teşhis konulan sanatçı 86 yaşındaydı. Sanatçı, salgının en etkili olduğu şehirlerden biri olan Paris'te yaşıyordu.



Sosyal medya hesabından duyuruldu

Kötü haber, Emmanuel N'Djoke Dibango'nun Facebook sayfasından duyuruldu. Müzik dünyasında Manu Dibango adıyla tanınan sanatçı, corona virüs nedeniyle hayatını yitiren ilk küresel anlamda tanınan ünlü oldu.



Cenaze töreni özel bir şekilde düzenlenecek

Sanatçının resmi Facebook sayfasında yapılan duyuruda "Manu Dibango'nun ölümünü derin bir üzüntüyle duyururuz" denildi. Dibango'nun cenaze töreni salgının henüz bitmemiş olması nedeniyle özel bir şekilde yapılacak.

Dibango, Afrika ve Kamerun'a özgü müziklerin dünyaya tanıtılmasına katkıda bulunmuştu. (Kaynak: AA)

Kaynak: Snob Magazin

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