Ünlü müzisyen hayatını kaybetti Michael Jackson, Beyonce, Jennifer Lopez gibi isimlere şarkı yazan Grammy ödüllü soul müziğin efsanevi sesi Betty Wright hayatını kaybetti

Soul müziğin ikonlarından Betty Wright 66 yaşında hayatını kaybetti. Clean Up Woman şarkısıyla tanınan Grammy ödüllü şarkıcının vefat haberini yeğeni doğruladı.

Sanatçının ölüm nedeniyle ilgili olarak ise henüz bir açıklama yapılmadı.





YEĞENİ AÇIKLADI





Wright'ın yeğeni Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Bu sabah teyzemi kaybettim. Ruh halim değişti. Huzur içinde uyu Betty Wright teyze, melek oldun. Teyzem bir efsaneydi" ifadesini kullandı.

MÜZİĞE 14 YAŞINDA BAŞLADI





Müziğe 14 yaşındayken çıkardığı My First Time Around adlı albümle başladı. 1971'de 18 yaşındayken çıkardığı Clean Up Woman şarkısıyla tanındı.

DÜNYACA ÜNLÜ İSİMLER İÇİN ŞARKI YAZDI





Wright, bugüne dek aralarında Beyonce, Jennifer Lopez, Michael Jackson, Stevie Wonder ve Gloria Estefan'ın bulunduğu pek çok isim için şarkı yazdı.