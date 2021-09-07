Ünlü müzik grubu Zakkum 9 Eylül'de Buca'da
İZMİR'in kurtuluşunun 99. yıl dönümü Buca'da coşkuyla kutlanacak. Kutlamalar kapsamında ünlü müzik grubu Zakkum, hayranlarıyla buluşacak.
Buca Belediyesi,9 Eylül İzmir'in kurtuluşunun 99. yıl dönümü nedeniyle, kutlama programı düzenledi.Program kapsamında sevilen müzik grubu Zakkum, Hasanağa Bahçesi'nde saat 20.30'da konser verecek. Ünlü grup konserde en sevilen şarkılarını İzmirliler için seslendirecek.
Bucalıları 9 Eylül coşkusunu birlikte yaşayama davet eden Buca Belediye Başkanı Erhan Kılıç, "İşgalci güçlere ilk kurşunu atarak millî mücadelenin fitilini ateşleyen İzmirimizin 99. kurtuluş yıl dönümünü coşkuyla kutlayacağız.Tüm hemşehrilerimi bu coşkuya ortak olmaya davet ediyorum"diye konuştu.
Kaynak: Bültenler