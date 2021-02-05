Ünlü modellere hayvanlar eşlik etti
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Ünlü modellere hayvanlar eşlik etti

05.02.2021 11:46 | Son Güncelleme: 05.02.2021 11:51
Ünlü modellere hayvanlar eşlik etti

Ünlü modellere, İbiza'nın 2021 katalog çekiminde papağanlar ve tavşanlar eşlik etti

Dünyaca ünlü modeller Irma Holm, Karina Julia Kurzacz ve Barbara Dlaskova, Türkiye'de Ibiza markasının 2021 katalog çekimi için objektif karşısına geçtiler. Fotoğraf sanatçısı Gökhan Özel'e poz veren modellere çekimlerde papağanlar ve tavşanlar eşlik etti. Çekimlerde doğanın güzel çiçekleri de kullanıldı.& ;

Kaynak: Snob Magazin

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