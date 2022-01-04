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Ünlü modelin verdiği cevaplar şaşırttı!

Ünlü modelin verdiği cevaplar şaşırttı!
Snob Magazin - Haberler | Magazin

Ünlü model Özge Ulusoy, İnstagram hesabından takipçilerinden gelen soruları yanıtladı. Bir takipçisinin evlilik hakkında sorduğu soruya verdiği cevapla herkesi şaşırttı. İşte detaylar…

Ünlü model, hakkında merak edilenlerleri cevapladı.

Ulusoy, hayata dair görüşlerini belirterek gençlere tavsiyelerde bulundu.

Güzel model, uçak yolculuğu sırasında rahatsız edilmemek için 'business' seyahat ediyor.

Alkol kullandığı zaman sarhoş olduğunu da gizlemedi.

Kilo konusunda yöneltilen soruya; "Zayıf ama sağlıklı olmayı seviyorum" dedi.

Evlilik hakkıdaki soruya ise esprili şekilde cevap vererek geçiştirdi.

Ünlü modelin verdiği cevaplar şaşırttı!

Ünlü modelin verdiği cevaplar şaşırttı!

Ünlü modelin verdiği cevaplar şaşırttı!

Ünlü modelin verdiği cevaplar şaşırttı!

Ünlü modelin verdiği cevaplar şaşırttı!

Snob Magazin - Magazin Haberleri

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