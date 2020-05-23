Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
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Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti

Pakistan Uluslararası Havayolları'na ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na inişe geçtiği sırada evlerin üzerine düştü. 107 kişinin vefat ettiği uçakta olan model Zara Abid de hayatını kaybetti.

23.05.2020 08:48 | Son Güncelleme: 23.05.2020 08:50

Pakistan Uluslararası Havayolları'na (PIA) ait Lahor-Karaçi seferini yapan Airbus A320 tipi yolcu uçağı, Karaçi kentinde Jinnah Uluslararası Havaalanı'na (CAA) inişe geçtiği sırada evlerin üzerine düştü. PK-8303 sefer sayılı uçakta 99 yolcu ve 8 mürettabat bulunduğu belirtildi. 107 kişinin hayatını kaybettiği uçakta model Zara Abid'in de olduğu ortaya çıktı.

107 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazanın ardından bölgeye itfaiye, ambulans ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Bölgedeki bazı araçlar yanarken evlerde büyük hasar meydana geldi. Uçakta 107 kişi kazada can verdi. Pakistan'ın ünlü modeli Zara Abid'in de düşen uçakta olduğu ortaya çıktı. Uçağın yolcu listesinde yer alan ünlü modelin hayatını kaybettiği öğrenildi.

ÇAVUŞOĞLU TAZİYE MESAJI YAYINLADI

Öte yandan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Pakistan'daki uçak kazasında hayatını kaybedenler için başsağlığı diledi. Çavuşoğlu, Twitter'dan" Kardeş #Pakistan'da Karaçi Havalimanı yakınlarına bir uçağın düştüğünü büyük üzüntüyle öğrendim. Kazada hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, Pakistanlı kardeşlerimize başsağlığı diliyorum. Dost ve kardeş Pakistan'ın acısı bizim acımızdır. " mesajını paylaştı.

Ünlü model Zara Abid'in de Pakistan'da düşen uçakta olduğu ortaya çıktı
Ünlü model Zara Abid, Pakistan'da düşen uçakta hayatını kaybetti
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